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Domatesin en çok üretildiği 5 il

Türkiye'de domates üretiminin yarısından fazlasını beş il sırtladı. Listenin ilk sırasında Antalya var.

27.05.2017 - 12:04
  1. Haberler
  2. Ekonomi

2015 - 2016 üretim yılında 1,8 milyon dekar arazide domates ekimi gerçekleştirilirken, 12,6 milyon tonluk üretim yapıldı.

Bu domateslerin 4 milyon tonu salçalık ve 8,6 milyon tonu sofralık olarak üretildi.

ÜRETİMDE ANTALYA 1. SIRADA

Domates üretiminin il bazında dağılımı incelendiğinde Antalya'nın 2 milyon 410 bin tonla (yüzde 19,1) ilk sırada yer aldığı görüldü.

Bu ili 1 milyon 575 bin tonla (yüzde 12,5) Bursa, 975 bin tonla (yüzde 7,7) Manisa, 945 bin tonla (yüzde 7,5) İzmir ve 941 tonla (yüzde 7,5) Mersin takip etti.

Domatesin en çok üretildiği 5 il

Antalya ekili alan bakımından da 201 bin dekarla başı çekerken, 190 bin dekarla Bursa, 134 bin dekarla Manisa ve 127 bin dekarla İzmir şeklinde sıralandı.

DOMATES TÜKETİMİ

Geçen yıl Türkiye'de kişi başına domates tüketimi yaklaşık 120 kilogram oldu.

Domatesin en çok üretildiği 5 il

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