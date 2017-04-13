Donal Trump'tan barış mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde yükselen uluslararası tansiyonu düşürecek bir açıklama yaptı.
"ZAMANI GELDİĞİNDE HERKES AKILLANACAK"
Donald Trump yaptığı paylaşımda, "ABD ve Rusya arasındaki konular düzelecek. Doğru zaman geldiğinde herkes akıllanacak ve kalıcı barış olacak." ifadelerini kullandı.
ABD - RUSYA GERGİNLİĞİ
ABD ile Rusya arasındaki tansiyon, ABD'nin İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırının ardından Suriye'yi vurmasıyla birlikte yükselmişti. İki ülkenin dışişleri bakanları Çarşamba günü Moskova'da bir araya gelerek önemli konuları masaya yatırmıştı.