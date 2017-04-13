Donal Trump'tan barış mesajı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD ve Rusya arasındaki konular düzelecek. Herkes akıllanacak" dedi.

1 Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın derhal tahliye edilmesi emri verdiği iddia edildi.

2 Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar Rahmi Koç, Allah'ın kendisine her istediğini verdiğini belirterek "Her şeyin var, sağlığın var, daha ne istiyorsun?’ diyorum” dedi.

3 Kore Yarımadası’nda sular ısınıyor ABD Deniz Kuvvetleri harekete geçti. Kuzey Kore'nin 'sarin gazı' stoğu olduğunu düşünen Japonya da harekata destek veriyor.

4 Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı Rusya'nın BM temsilcisi Vladimir Safronkov, İngiltere BM temsilcisini dün düzenlenen toplantıda tersledi.

5 Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde HAK ve Eşitlik Partisi onursal genel başkanı Pamukoğlu, "Ülkenin şu an ki durumu Birinci Dünya Savaşının öncesindeki durum ile aynı" dedi.

6 Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki duruma dair açıklama yaptı.