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Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

İkilinin görüşmesinde Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel konular ele alındı.

Haber Merkezi | 24.11.2017 - 16:57
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Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan-Trump görüşmesinde Soçi Zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunların ele alındığı belirtildi. Önümüzdeki saatlerde yazılı bir açıklama yapılacağı ifade edildi.

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

"EN BAŞTA DÜŞÜNMEK GEREKİRDİ"

ABD Başkanı görüşmeden önce, twitterdan üstü kapalı olarak ABD eski Başkanı Barack Obama'nın Orta Doğu politikasını da eleştirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu sabah Orta Doğu'da devraldığım karışıklığa barış getirmek için bir telefon görüşmesi yapacağım. Hepsini halledeceğim ancak bu 6 trilyon dolara ve hayatlara mal olan bir hata. En başından beri oraya girmemeliydik."

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası, "Verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." diye konuştu.

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