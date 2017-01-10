Donald Trump damadını başdanışmanı yapacak

Hem içişleri hem de dışişleri konularında danışmanlık yürütecek olan Kushner Trump'ın seçim kampanyasında aktif çalışmıştı.

Demokrat Partililer, Donald Trump ve Jared Kushner'in akraba olması sebebiyle ve potansiyel anlaşmazlıklara dikkat çekerek, atamanın gözden geçirilmesini talep etti.

Trump’ın geçiş ekibi yetkilileri, NBC News ve CNN kanallarına gelişmeyi doğruladı.

Trump, yeni yönetiminde Kushner’in olası bir rol üstlenmesi konusunda gazetecilerin sorusunu “Çarşamba günü bu konu hakkında konuşacağız” diye yanıtladı.

TRUMP'IN KIZI İLE EVLİ

Trump, 6 ay aradan sonra ilk kez, bu Çarşamba günü basın toplantısı düzenlemeyi planlıyor.

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Kushner, gayrimenkul alanında çalışıyor.