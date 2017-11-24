Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün geç saatlerde bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Trump "Ortadoğu'da başıma kalan bu kargaşayı çözmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, üstü kapalı olarak ABD eski Başkanı Barack Obama'nın Orta Doğu politikasını da eleştirdi.

"EN BAŞTA DÜŞÜNMEK GEREKİRDİ"

Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu sabah Orta Doğu'da devraldığım karışıklığa barış getirmek için bir telefon görüşmesi yapacağım. Hepsini halledeceğim ancak bu 6 trilyon dolara ve hayatlara mal olan bir hata. En başından beri oraya girmemeliydik" dedi.