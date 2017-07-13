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Donald Trump hakkında görevden alma başvurusu

ABD'nin California eyaleti temsilcilerinden Demokrat Brad Sherman, Başkan Trump'ın görevden alınmasını istedi.

13.07.2017 - 08:19
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ABD'nin California eyaleti temsilcilerinden Demokrat Brad Sherman, Temsilciler Meclisine Rusya'nın 2016 seçimlerine karışmasına yönelik soruşturma sırasında adaleti engellediği iddiasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınmasını talep eden bir suç dayanağı tasarısı sundu.

BÜYÜK BİR SUÇ

Görevden alma talebinde Sherman, Trump'ın başkanlık seçiminde Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarının soruşturulduğu sırada eski FBI Direktörü James Comey'i aniden görevden almasının adaleti engellemeye varan büyük bir suç olduğunu iddia etti.

"YARGILANMAYI HAK ETMİŞTİR"

Comey'in Trump'ın kendisinden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı iptal etmesini talep ettiğine yönelik iddiaları da hatırlatan Sherman, "Tüm bunlarda Donald Trump bir başkan olarak güveninin aksine, anayasal hükümeti yıkıcı, kanun ve adaletin yüksek amacına ön yargılı ve ABD halkına yönelik incitici bir tavır almıştır. Bu nedenle, Donald Trump suçlu bulunmayı ve yargılanmayı ve görevden alınmayı hak etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bunun, Kongreden geçmesi uzak bir ihtimal olsa da Trump hakkında resmi bir tasarı olarak kayıtlara geçeceği için önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

BEYAZ SARAY'DAN SERT TEPKİ

Trump hakkında ilk kez böyle bir talep resmi olarak Kongreye iletilirken, Kongredeki Demokratlar başvuruyu temkinli karşıladı. Beyaz Saray'ın tepkisi ise sert oldu.

"POLİTİK OYUNUN EN KÖTÜ HALİ"

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Bunun kelimenin tam anlamıyla tamamen gülünç ve politik oyunun en kötü hali olan bir adım olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Brad Sherman'ın görevden alma talebini şu ana kadar sadece Teksas eyaleti Demokrat Parti temsilcilerinden Al Green destekledi.

KOLAYCA REDDEDİLEBİLİR

Sherman'ın talebi henüz oylamaya getirilmedi ancak oylanması durumunda Cumhuriyetçiler tarafından kolayca reddedilebileceği kaydediliyor.

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