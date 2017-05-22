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Donald Trump İsrail'de

Suudi Arabistan'dan sonra İsrail'e giden ABD Başkanı Trump, Netanyahu tarafından havaalanında karşılandı.

22.05.2017 - 13:21
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BD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı.

İKİNCİ DURAK İSRAİL

Suudilerle önemli anlaşmalara imza atan Trump'ın ikinci durağı ise İsrail oldu. Trump, havaalanında İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından karşılandı.

Donald Trump İsrail'de

ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Düzenlenen özel törende bir açıklama yapan ABD Başkanı, ziyaretinin amacının "ABD ile İsrail arasındaki kırılamaz bağı yeniden tasdik etmek" olduğunu söyledi.

Donald Trump İsrail'de

ORTADOĞU'YA BARIŞ GETİRMEK İÇİN...

Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyareti anımsatan Trump, "Bölge ülkelerinin barış içinde olduğu yeni bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmalıyız. Ortadoğu'ya barış getirmek ve terörizmden kurtulmak için bir şans var" diye konuştu.

Donald Trump İsrail'de

Törende konuşan Netanyahu ise, "Umarım bir gün İsrail Başbakanı da Tel Aviv'den Riyad'a uçabilir" şeklinde konuştu.

Donald Trump İsrail'de

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