Donald Trump yine basını hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, "Sanırım basın beni olduğumdan çok daha kültürsüz biri olarak gösteriyor. İnsanlar şunu anlamıyorlar ki, ben Sarmaşık Birliği (ABD'nin kuzeydoğusundaki sekiz vakıf üniversitesinin oluşturduğu birlik) üyesi üniversitenin mezunuyum. İyi bir öğrenciydim. İyi okuyordum. Ben çok akıllı bir insanım” dedi.

Trump zaman zaman ABD’nin önde gelen medya organlarıyla çatışıyor. Medyanın büyük bir kısmı, son başkanlık seçimlerinde Trump’ın rakibi Hillary Clinton’a destek vermişti.

BM'DEN TRUMP'A MEDYA ELEŞTİRİSİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, ABD Başkanı Donald Trump'ın medyaya yönelik tutumunu eleştirerek, "Trump yönetimi bir nevi insanların medya algısını değiştiriyor. Bu durum uzun vadede medyaya, basın özgürlüğüne zarar verir ve medyaya yönelik fiziksel saldırılara bile neden olabilir." dedi.

Kaye, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Trump yönetiminin medyaya yönelik tavrının ABD'de basın özgürlüğüne zarar verdiğini söyledi.

Trump ve ABD medyası arasında "ilginç bir dinamik" olduğuna dikkati çeken Kaye, "Trump medyayı çok açık bir şekilde halkın düşmanı olarak gösteriyor, tweetleri korkunç." ifadelerini kullandı.

Kaye, "Trump yönetimi bir nevi insanların medya algısını değiştiriyor. Bu durum uzun vadede medyaya, basın özgürlüğüne zarar verir ve medyaya yönelik fiziksel saldırılara bile neden olabilir." diye konuştu.