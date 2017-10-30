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Donald Trump'a hareket çeken kız

Golf kulübünden çıkan Donald Trump'ın konvoyuna denk gelen kadın bisikletçinin, ABD Başkanı'na hareket çektiği an kameraya yakalandı.

30.10.2017 - 11:48
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ABD Başkanı Donald Trump, geçen cumartesi konvoyuyla birlikte Virginia'daki Ulusal Golf Kulübü'nden ayrıldığı sırada, yanından geçen bir kadın bisikletlinin 'el hareketine' maruz kaldı.

Donald Trump'a hareket çeken kız

"FARKLI YÖNE DÖNENE KADAR GÖSTERMEYE DEVAM ETTİ"

Trump'a eşlik eden gazetecilerin aktardığına göre konvoy kulüpten ayrıldığı sırada, baş parmaklarıyla zemini işaret etmek suretiyle hoşnutsuzluğunu gösteren iki yayayla karşılaştı.

Habere göre bu olayı bisikletçinin orta parmak hareketi izledi.

Olaya tanık olan muhabirler durumu şöyle özetledi:

“Daha sonra beyaz tişörtlu, kasklı bir kadın bisikletli, kendisini sollayan konvoya orta parmağını gösterdi. Konvoy yavaşladığında bisikletli konvoya yetişti ve farklı bir yöne dönene kadar orta parmağını göstermeye devam etti.”

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