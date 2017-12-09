Donald Trump'a taciz suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump'a bir taciz suçlaması daha yöneltildi.

FOX News'in eski haber spikerlerinden Juliet Huddy, Trump ile arasında yaşananları açıkladı.

2006 yılında Trump'ın kendisini yemeğe çıkardıktan sonra Trump Tower'ın asansöründe dudağından öpmeye kalktığını belirten Huddy, "Garip bir andı" diye konuştu.

"YANAĞIMDAN DEĞİL DUDAĞIMDAN..."

Juliet Huddy, "Beni Trump Towers’da yemeğe çıkardı. Asansörde güvenlik görevlisi varken bana 'elveda' dedi. Bu sırada yanağımdan değil, dudağımdan öpmeye kalktı.





"AMAN TANRIM DEDİM"

Alınmadım, ‘Aman Tanrım’ dedim daha çok. Ondan sonra her şey yolundaydı. Sadece garip bir andı. Daha sonra böyle bir şey denemedi, yalnız da kalmadık.” diye konuştu.