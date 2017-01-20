taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7904
EURO
4,0485
ALTIN
146,69
PETR
55,4400

Donald Trump'ın yemin töreni

Törenden önce Beyaz Saray’da Başkan Barack Obama ile buluşan Trump, Capitol Hill’e selefinin eşliğinde geldi.

20.01.2017 - 19:55
  1. Haberler
  2. Dünya
Donald Trump'ın yemin töreni

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Donald Trump'ın Washington'daki görkemli yemin törenini dünya genelinde milyonlarca kişi takip ediyor.

Amerikan Kongresi’nin bulunduğu “Capitol Hill“de düzenlenen törende,  “ABD’nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası’nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim.” sözleriyle Trump yemin etti.

Donald Trump'ın yemin töreni

Trump'ın konuşmasından satırbaşları,

Trump yeminin ardından yaptığı konuşmaya Barrack Obama'ya geçiş sürecinde sağladığı kolaylık nedeniyle teşekkür ederim

Ülkemizi yeniden yapılandıracağız ve dünyanın kaderine karar vereceğiz.

Biz ABD vatandaşları olarak, biz şuan son derece önemli mücadelenin içerisindeyiz. Ülkemizin yapısal sorunlarını birlikte çözeceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

354
CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

81
Trump bugün başkanlık görevini devralacak

Trump bugün başkanlık görevini devralacak

60
Siyasetçi olmak isteyen çocuk Tuncay Özkan'ı rahatsız etti

Siyasetçi olmak isteyen çocuk Tuncay Özkan'ı rahatsız etti

414
HDP'li vekil ile Bahçeli'nin Said Nursi diyaloğu

HDP'li vekil ile Bahçeli'nin Said Nursi diyaloğu

108
Kılıçdaroğlu Şafak Pavey'i hastanede ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Şafak Pavey'i hastanede ziyaret etti

239
Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM