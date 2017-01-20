Donald Trump'ın yemin töreni

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Donald Trump'ın Washington'daki görkemli yemin törenini dünya genelinde milyonlarca kişi takip ediyor.

Amerikan Kongresi’nin bulunduğu “Capitol Hill“de düzenlenen törende, “ABD’nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası’nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim.” sözleriyle Trump yemin etti.

Trump'ın konuşmasından satırbaşları,

Trump yeminin ardından yaptığı konuşmaya Barrack Obama'ya geçiş sürecinde sağladığı kolaylık nedeniyle teşekkür ederim

Ülkemizi yeniden yapılandıracağız ve dünyanın kaderine karar vereceğiz.

Biz ABD vatandaşları olarak, biz şuan son derece önemli mücadelenin içerisindeyiz. Ülkemizin yapısal sorunlarını birlikte çözeceğiz.

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