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Donald Trump'tan destekçilerine teşekkür

Geçtiğimiz günlerde sağlık sigortası reformuna dair düzenlemenin reddedilmesine rağmen Trump gördüğü destekten memnun.

27.03.2017 - 16:48
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ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük vaatlerinden birisi olan sağlık sigortası reformuna dair düzenlemenin kendi partisinin üyelerince Cuma günü meclisten geri çekilmesinin ardından Trump destekçisi ve karşıtı protestocular arasında kavgalar yaşanmıştı.

Donald Trump'tan destekçilerine teşekkür

TRUMP TWİTTER'DAN TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, Twitter üzerinden yayınladığı bir mesajda destekçilerine teşekkür ederek, "Bugün yapılan bütün Trump gösterileri için teşekkürler. Harika bir destek. Hep beraber yeniden Amerika'yı muhteşem yapacağız." dedi.

Donald Trump'tan destekçilerine teşekkür

OBAMACARE YASASI YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Düzenlemenin reddedilmesiyle birlikte; eski başkan Obama'nın getirdiği, cumhuriyetçilerin ise iptal ettirmek istediği "Obamacare" yasası yürürlükte kalıyor olacak.

TRUMP DİKKATİNİ 'BÜYÜK VERGİ İNDİRİMLERİ'NE ÇEVİRDİ

Sağlık sigortası reformunun Temsilciler Meclisi'nden geçmemesi yalnızca Trump'ın vergi indirimleri ve altyapı harcamalarının artırılması gibi diğer önemli konuların yanı sıra, Cumhuriyetçi Parti'nin verimli olarak nasıl yönetimi sağlayabileceği konusunda da şüpheler ortaya çıkardı.

Trump, sağlık sigortasının geri çekilmesi sonrası yeniden bir girişimde bulunmayacağını ve dikkatini "büyük vergi indirimlerine" yönelik yasa değişikliğine çevireceğini söyledi.

Donald Trump'tan destekçilerine teşekkür

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