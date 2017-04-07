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Donald Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump, Pentagon'un Suriye rejimini vurduğunu bildirmesinin ardından konuyla ilgili bir basına açıklama yaptı.

07.04.2017 - 05:17
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Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması VİDEO

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasından satır başları:

"ESAD BEBEKLERİ VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ"

-Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi. Bu barbar saldırıyla (kimyasal saldırı) birçok insan ve hatta güzel bebekler yavaş, vahşice ve insafsızca öldürüldü.

"REJİMİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞINDAN ŞÜPHE YOK"

-Esed yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukların canını aldı. Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına hiç şüphe yok.

-Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan askeri operasyonun emrini verdim.

"BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLIK ABD'Yİ TEHDİT EDİYOR"

-Daha önceki girişimler başarısız olduğu için mülteci krizi devam ediyor ve bölgedeki istikrarsızlık ABD'yi ve müttefiklerini tehdit ediyor.

DİĞER ÜLKELERE ÇAĞRI

Bu akşam tüm medeni ülkeleri, Suriye'deki katliamı ve her türlü terörizmi durdurmak için ABD'ye katılmaya davet ediyorum."


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