Donald Trump'tan Suudi Arabistan'a ziyaret

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan’da, İran ve Suriye hariç Müslüman ülkelerden lider ve temsilcilere seslenecek. Beyaz Saray kaynaklarına göre Trump, Ortadoğu için “NATO benzeri” bir teşkilat düşünüyor. Riyad'a ulaşan Trump'ı Kral Selman havalimanında karşıladı.

Bugün ve yarın Riyad’da temaslarda bulunacak Trump burada ayrıca çeşitli Arap ülkeleri temsilcilerine hitaben de bir konuşma yapacak. Trump Türkiye saati ile 10.10 sularında Riyad'a indi. Trump'ı Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud havalimanında kırmızı halıyla karşıladı.

55 ÜLKEYE SESLENECEK

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Suudi Arabistan turunda Trump’ın üç zirveye katılmasının beklendiğini yazdı. İlki ABD Başkanı ile Suudi Kralı Selman arasında olacak. Daha sonra Trump, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek. Sonrasında da 55 Müslüman ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile temsilcilere hitap edecek. Davetli ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

BEŞİR GİTMİYOR

İran ve Suriye ise davetliler arasında yok. NYT, davetliler arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (ICC) insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in de olduğuna dikkat çekti. Ancak Sudan’ın resmi SUNA ajansı Beşir’in “kişisel sebeplerden” ötürü bu toplantıya katılmayacağını bildirdi.

HAHAMDAN ÖZEL İZİN

Trump’ın ilk yurtdışı turuna neredeyse Beyaz Saray ekibinin tamamı eşlik edecek. First lady Melania Trump ile kızı Ivanka Trump da Başkan’ın yanında olacak. Ivanka Trump, kadın hakları sorunları ve ekonomik konularla ilgili yuvarlak masa toplantılarına katılacak. Politico sitesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisine göre Ivanka Trump ve Yahudi kocası, Trump’la birlikte uçmak için hahamdan özel izin aldı. Yahudilikte hayati bir durum söz konusu olmadığı sürece Şabat günü (cuma güneşin batışıyla başlar) uçmak yasak. Trump, Suudi Arabistan ziyaretinden sonra İsrail, Vatikan ve NATO zirvesi için Brüksel’e geçecek.

FIRST LADY'DEN DİKKAT ÇEKEN KIYAFET SEÇİMİ

First Lady Melania Trump'ın giydiği kapalı kıyafet dikkat çekti. Bayan Trump başını örtmemesine karşın tamamen kapalı, tek bir dekolteye yer vermeyen kıyafetiyle ev sahibi ülkeye saygısını göstermiş oldu. Öte yandan karşılamada kırmzı halıda ilerleyen Melania Trump'ın Donald Trump'tan neredeyse 3 metre geride yürümesiyse gözlerden kaçmadı.

BEYAZ SARAY DANIŞMANI SORUŞTURMADA

Trump, ilk yurtdışı gezisine çok gergin bir siyasi ortamda çıktı. Washington Post gazetesinde dün çıkan habere göre Trump’ın seçim kampanya ekibiyle Rus yetkililer arasındaki bağlantının araştırıldığı soruşturma üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine kadar uzandı. Gazetenin haberinde Beyaz Saray danışmanlarından birinin soruşturma kapsamında inceleme altında olduğu iddia edildi. Gazete haberi soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdı. Söz konusu danışmanın ismi henüz açıklanmadı. Öte yandan New York Times gazetesi ise Trump’ın geçen hafta Beyaz Saray’da ağırladığı Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a, görevden aldığı FBI Başkanı James Comey’le ilgili “delinin tekiydi, tam bir deli” dediğini yazdı. Trump, görüşmede, Comey’i görevden almasının kendisini büyük oranda rahatlattığını söyledi.

ÇANTADA 100 MİLYAR $’LIK SİLAH SATIŞI VAR

ABD, Suudi Arabistan’a 100 milyar dolarlık (360 milyar TL) silah satmaya hazırlanıyor. 1 Mayıs’ta Beyaz Saray’da Suudi bir heyeti kabul eden Trump’ın damadı Jared Kushner, füzelere karşı bir radar sistemini de gündeme getirip bizzat Amerikan silah devi Lockheed Martin’in CEO’sunu arayarak “indirim yapılıp yapılmayacağını” sormuş. New York Times’ın haberine göre CEO Marillyn A. Hewson da yanıt olarak “Bakacağım” demiş. NYT, bu buluşmanın silah satışında Kushner’in oynadığı rolü gösterdiğini yazdı. Önceki gün El Arabiya’ya konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise Trump’ın Ortadoğu’da NATO benzeri bir güvenlik teşkilatı kurmak istediğini söyledi.