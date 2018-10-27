Donarak şehit olan askerlerin ateşi Mersin’e düştü

Corriere dello Sport, B.Münih, Arsenal, Manchester United, Manchester City ve Barcelona'nın Cengiz Ünder'i takip ettiğini yazdı.

Okulların mali yapısında 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren ödenekten bütçeye geçiliyor. Söz konusu bütçenin bir kısmı kaldırılacak özel okul desteğinden sağlanacak.

Kaşıkçı’nın cesedinin kuyuya atıldığı yönünde iddialardan sonra, konsolosluk binasının bulunduğu sokakta, özel bir şirket tarafından robot kameralarla kanalizasyonda inceleme yapıldı.

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Eşi doğum yapan Arda Turan'dan ilk açıklama

Eşi Aslıhan Doğan'ın doğumundan sonra Arda Turan, ilk kez açıklama yaptı. Turan, "İnsan filmlerdeki gibi sarılı bebek çıkacak sanıyor. Çıkan bambaşka bir şey." diye konuştu.