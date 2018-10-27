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Donarak şehit olan askerlerin ateşi Mersin’e düştü

Tunceli’de dün operasyon dönüşü donarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ve Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in acı haberi Mersin’deki ailelerine ulaştı.

İHA | 27.10.2018 - 10:46..
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Donarak şehit olan askerlerin ateşi Mersin’e düştü

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde operasyon dönüşü olumsuz hava şartları nedeniyle donarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen’in acı haberi Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi’ndeki ailesine ulaştı.

Donarak şehit olan askerlerin ateşi Mersin’e düştü

2 YILLIK EVLİYDİ

Şehit Uzman Çavuş Dikmen’in 2 yıl önce Büşra Dikmen ile evlendiği ve 6 aylık Yağız Efe isimli çocuklarının olduğu öğrenildi. Şehidin ailesine acı haberin verilmesinin ardından evlerine Türk bayrağı asıldı.

Donarak şehit olan askerlerin ateşi Mersin’e düştü

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in de merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde oturan ailesi, acı haberi askeri yetkililerden aldı.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, aileyi komşular ve yetkililer teselli etmeye çalıştı.

Donarak şehit olan askerlerin ateşi Mersin’e düştü

1'i kız 2'i kardeşi olan şehit Türkel'in bekar olduğu, 2017 yılında göreve başladığı öğrenildi.

Donarak şehit olan askerlerin ateşi Mersin’e düştü

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