Dondurduğu spermler babalık sevinci yaşattı

Özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Okan Ünsel'e (25) Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Işık Özgü tarafından yumurtalık kanseri tanısı koyuldu ve acil ameliyat kararı alındı.

Opr. Dr. Özgü, bu ameliyat sonrasında sperm üretiminin eskisi gibi olamayabileceğini belirterek Ünsel'e ileride baba olmak istiyorsa spermlerini dondurmasını önerdi.

"HAYALLERİNE KAVUŞTULAR"

Kanser ameliyatı olacağı gün aynı hastanede Ünsel'in spermleri donduruldu. Ameliyatın ardından Aliağa Tüpraş'ta çalışmaya başlayan Ünsel, kötü günleri geride bırakıp sağlığına kavuştu. Geçirdiği ameliyat sonrasındaki tetkiklerde bir tek canlı sperm hücresi kalmadığı için "baba olamaz" denilen Okan Ünsel'in dondurulmuş spermleriyle eşi Evin Ünsel'e uygulanan tüp bebek tedavisi sonucu çift çocuk hayallerine kavuştu.

"MUTLULUĞUMUZU ANLATACAK SÖZCÜK YOK"

Baba Ünsel, 2 kilo 970 gram ağırlığında, 48 santimetre boyunda dünyaya gelen bebeğinin doğumunu beklerken büyük heyecan yaşadığını belirterek şöyle konuştu: "Doktorum kanser ameliyatı öncesinde spermlerimi dondurtmamı önerirken ben yaşayıp yaşamayacağımı düşünüyordum. Şimdi bakınca o gün doktorumun doğru önerisi, benim de o öneriyi dikkate almam sayesinde bugün bir mucizeyi yaşıyoruz. Ameliyattan sonra sperm sonuçlarım negatife gitti. Hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacaktım. Dondurulan spermlerim sayesinde baba oldum. Bütün doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Mutluluğumuzu anlatacak sözcük yok."

Anne Evin Ünsel de eşinin çocuk istediğini bunun olamama ihtimalinin kendisini çok üzdüğünü aktararak "Ekin bir mucize. Çok mutluyuz." dedi.