Düdük sesi çıkaran Arjantinli çocuk

Oyuncakların ses çıkarması için içine koyulan düdükler neredeyse felakete neden olacaktı. Ancak felaketin eşiğinden çok kolay ve komik bir şekilde dönüldü.

NEFES ALIP VERİRKEN SES ÇIKARMAYA BAŞLADI

Arjantin'de yaşayan 10 yaşındaki çocuk, oyuncakla oynarken oyuncağın düdüğünü yuttu. Yuttuğu düdük, nefes alıp verirken ses çıkarmaya başlayınca aile, hemen çocuğu hastaneye götürdü.

Düdük sesi çıkaran çocuk İZLE

SOSYAL MEDYADA 9 MİLYON İZLENME

Önce Doktor Santiago Gomez Zuviria, kendi hesabından bu videoyu paylaştı. Ardından da Youtube'da yayınlanan görüntülerden sonra video, 9 milyon kişi tarafından izlendi.

"ÇOCUĞUNUZU OYNATTIĞINIZ ŞEYLERE DİKKAT EDİN"

Doktor videonun altına, "Görüntüler Tucumán'dan. Buradan alınacak ders: Çocuğunuzun oyuncaklarına dikkat edin!" notunu düştü.