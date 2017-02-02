Dünya Bankası'ndan Türkiye kararı

2018’e ilişkin büyüme tahminini yüzde 3.5 olarak koruyan Dünya Bankası, 2016 yılına ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 2,1’e çekti.

2017 BÜYÜME TAHMİNİ: 2,7

Dünya Bankası'nın Şubat ayı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu'nda şöyle denildi:

İyileşen net ihracat sayesinde 2017 yılında büyümenin toparlanarak yüzde 2,7 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2017 yılında büyümenin sürükleyici etkenlerinin büyük ölçüde kamu harcamaları ve net ihracat, daha küçük ölçüde ise özel tüketim ve yatırımlar olmasını bekliyoruz.

İHRAÇAT- İTHALAT

AB'de güçlenen büyümenin, ihracatın artmasına yardımcı olurken, cansız özel talep ithalat artışını sınırlamasını bekliyoruz. Güvenlik endişeleri Rusya ile iyileşen ilişkilere rağmen hem Avrupa hem de Rusya'dan turist ziyaretlerini sınırlamaya devam edebilir. TL'deki değer kaybı tüketici fiyatlarına daha fazla yansıyabilir ve hanehalklarının satın alma güçlerini erozyona uğratabilir.

FAİZ ARTIŞI MUHTEMEL

Öte yandan, büyük döviz açık pozisyonları sebebiyle şirketlerin bilançoları kötüleşebilir, dolayısıyla özel yatırımlar zayıflayabilir. Kurdaki değer kaybının büyüklüğü ve hızı, para politikasında düzeltmeyi kaçınılmaz kılıyor, dolayısıyla 2017 yılında önemli ölçüde bir faiz artışı kuvvetle muhtemel.