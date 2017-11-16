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Dünya bir çarpışma sonucu şekillendi

Kazara çarpışmanın 750 milyon yıl önce meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

16.11.2017 - 07:36
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S

ABD üniversitelerinden George Mason'dan astrofizikçi Xiaolei Zhang, milyarlarca yıl önce mevcut olan süperkıta Rodinya'nın, Dünya’nın bir gök cismiyle çarpışmasıyla bölündüğünü tahmin ettiklerini açıkladı.

MARS BÜYÜKLÜĞÜNDE

Zhang, çarpışmada alınan darbenin ABD’nin batısındaki Colorado Yaylası’na olduğunu belirterek yaylanın 337 bin kilometrekarelik alana sahip olmasından hareketle Dünya’ya çarpan 'yabancı gök cisminin' Mars büyüklüğünde olduğu sonucuna vardı. Gök cisminin menşei bilinemiyor.

SAMANYOLU'NA GİRMİŞ OLABİLİR

Güneş sisteminin Samanyolu 'kollarından' birinin içinden geçmiş olması bu felakete sebep olduğunu ifade eden astrofizikçiye göre, Güneş sistemi ‘kolun’ içinden geçerken ‘yabancı gök cisim’ aralarında Dünya’nın da bulunduğu birkaç gezegenin yer aldığı sektöre girmiş olabilir.

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