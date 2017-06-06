Dünya Okyanus Konferansı'nda tartışmalar

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Girişimini desteklemek amacıyla BM Genel Sekreterliğinin himayesinde bu yıl ilki düzenlenen "Dünya Okyanus Konferansı", New York'taki BM Genel Merkezi'nde başladı.

200 ÜLKEDEN ÜST DÜZEY İSİMLER KATILDI

Konferansın ilk günkü toplantılarına BM Genel Sekreteri Guterres ile yaklaşık 200 ülkeden devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar ve çevre aktivistleri katıldı.

"GEZEGEN TEHDİT ALTINDA"

BM Genel Kurulundaki toplantıda konuşan Guterres, kirlilik, aşırı avlanma ve iklim değişikliğinin etkileriyle okyanusların ciddi hasar gördüğünü ve gezegenin yaşam kaynağının hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğunu söyledi.

"OKYANUSLARI KORUYUN"

Üye ülkelere hitaben "Küresel felaketi önlemek için okyanusları koruyun." ifadesini kullanan Guterres, uzun vadeli küresel felaketi engellemek için kısa vadeli ulusal kazancın hesaba katılmaması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Okyanuslarımızı korumak ve onları sürdürülebilir kullanmak hayatın kendisini korumaktır." diye konuştu.

"PLASTİK ÇÖPLER BALIKLARIN SAYISINI GEÇECEK"

Okyanuslarla ilgili son araştırmanın verilerine değinen Guterres, bu çalışmanın, "okyanusları korumak için hiçbir şey yapılmazsa 2050 yılına gelindiğinde, atılan plastik çöplerin balıklardan daha fazla olabileceğini" ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

"PLASTİK BELASINI SERBEST BIRAKTIK"

BM Genel Kurul Başkanı Peter Thomson da okyanuslarla ilgili kirlilik konusunda gidilen yanlış yolu düzeltmenin zamanının geldiğini anlattı. Thomson, "Okyanuslar üzerine, doğayı çok trajik şekillerde kirleten bir plastik belasını serbest bıraktık." diye konuştu.

TRUMP'A ELEŞTİRİ

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales başta olmak üzere toplantıdaki birçok konuşmacı, geçen hafta ABD'nin 2015 Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı bu kararından dolayı eleştiren açıklamalar yaptı.

Toplantıya Türkiye'den Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından üst düzey yetkililer de katılıyor.

SUDAKİ YAŞAM

Dünya Okyanus Konferansı, sürdürülebilir kalkınma hedefi olarak belirlenen 17 maddeden "Sudaki Yaşam" başlığı altındaki sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir kullanımını konu alıyor.

Konferans, 14'üncü hedefin uygulanmasını destekleyecek yol ve araçların belirlenmesi, yenilikçi ve somut yeni ortaklıkların teşvik edilmesi amacıyla BM ile diğer hükümetler arası kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası finans kuruluşları, üniversiteleri, yardım kuruluşları ve diğer aktörleri bir araya getiriyor.

Program dahilinde yapılacak çalışmalarla 9 Haziran'da sona erecek etkinliğin sonunda 14'üncü hedef olan "Sudaki Yaşam"ın hayata geçirilmesine yönelik bir eylem çağrısı yapılması bekleniyor.

BM Çevre Programı'na göre, denizlerin kirlenmesi ve aşırı balık avı nedeniyle dünya balıkçılık sektörünün yıllık kaybının yaklaşık 50 milyar doları bulduğu ve deniz işletmeciliğindeki yanlış uygulamaların toplam maliyetinin ise yılda 200 milyar dolara olduğu tahmin ediliyor.