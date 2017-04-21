Dünyada Barbie satışları düştü

BBC Türkçe'nin haberine göre dünyanın en büyük oyuncak üreticisi Mattel'in satışlarındaki hızlı düşüş kapsamında Barbie satışlarının da yılın ilk çeyreğinde yüzde 13 azaldığı açıklandı.

Bu, şirketin yaklaşık 60 yıldır üretim ağının en önemli parçası olan Barbie'lerin satışlarındaki, çeyrek yıl dönemlerinde görülen ikinci büyük düşüş.

735 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Mattel şirketi, Barbie satışlarının 31 Mart'a kadarki üç aylık dönemde, yüzde 15.4'lik bir düşüşle 735 milyon dolara gerilediğini duyurdu. 2009 yılından bu yana satışlarda böyle bir gerileme kaydedilmemişti.

BARBİE OYUNCAKLARINA GETİRİLEN DEĞİŞİM

2016'nın ilk 9 ayında Barbie satışları, yenilenen pazarlama stratejileri ile artmıştı. Farklı ten renkleri ve vücut şekilleriyle, yeni Barbie oyuncakları piyasaya sürülerek çeşitlilik hedeflenmişti. Barbie bebeklerin abartılı vücut şekilleri, standart insan bedeni ölçülerine uyumlu olmadığı ve kız çocuklarında yanlış bir algı yarattığı gerekçesiyle uzun zamandır tepki çekiyordu.

Mattel geçen yıl bir açıklama yaparak, bu yeni oyuncakların kızlara, "Bugün gördükleri dünyanın daha gerçekçi bir yansımasını sunan seçenekler." sunduğunu söylemişti.

FİYATLARI DÜŞÜRÜN BASKISI

Noel sezonunda elindeki satılamamış Barbie'leri stoklarından çıkarmak isteyen Mattel'e fiyatları düşürmesi için baskı yapılmıştı. Ancak bu durum, ilk çeyreğin de zayıf geçtiği hesaba katıldığında, şirkete toplam 113.2 milyon dolar kayba mal oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu kayıplar 73 milyon dolardı.

Şubat ayında Mattel'in CEO'su olan Margo Georgiadis, "Bizi asıl şaşırtan, artık ürünlerin satış mal stoklarının uzun süreli etkileriydi. Bu, daha çok Kuzey Amerika ve Avrupa'daki belli bölgelerle sınırlı bir durum." açıklamasını yaptı.

RAKİP FİRMA SATIŞLARINDA ARTIŞ

Öte yandan, rakip oyuncak şirketi Hasbro Disney prenseslerinin oyuncaklarının satışı için hakları eline aldığında, ciddi bir başarı elde etmişti. Geçen ay Hasbro'nun yaptığı açıklamaya göre, kız çocukları için olan birimde oyuncak satışları, ilk çeyrekte yüzde 52 artış kaydetmişti.

Mattel, son gelişmeler karşısında teknoloji destekli oyuncaklar geliştirmeyi ve önümüzdeki yıllarda satışa sunmayı amaçlıyor. Şirket ayrıca, Alibaba gibi internet satış devlerinin de desteğiyle Çin'de çarpıcı indirim imkanları sunarak satışları artırmaya çalışıyor.