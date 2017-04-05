Dünyanın en büyük elması satıldı: 71 milyon dolar

Hong Kong'da düzenlenen bir açık artırmada dünyanın en büyük pembe elması satıldı. Sotheby's müzayede şirketi, bir mücevher mağazası tarafından satın alınan elmas için düzenlenen açık arttırmanın 5 dakika sürdüğünü açıkladı. 71 milyon dolara satılan elmas Türk Lirasıyla 260 milyon lira değerinde.

TAHTINI KAPTIRDI

Daha önce 2013'te Cenevre'de 83 milyon dolara satılan elmas alıcının parayı ödeyememesi sebebiyle elde kalmıştı. En pahalı elmas rekoru, geçen yıl Mayıs ayında 50 milyon dolara satılan "Oppenheimer Blue" adlı taşa aitti. Bu satışın ardından Oppenheimer Blue tahtından oldu.

AFRİKA'DA BULUNMUŞTU

İşlenmemiş haliyle 132.5 karat olan Pembe Yıldız, De Beers tarafından 1999'da Afrika'daki bir madende bulunmuştu. Elmasın kesimi ve cilalanması 2 yılı bulmuştu.