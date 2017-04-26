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Dünyanın en büyük tavşanı United Airlines'ta öldü

Skandallarla gündemden düşmeyen United Airlines başka bir olayla daha gündeme geldi.

26.04.2017 - 10:08
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Geçtiğimiz günlerde fazla rezervasyon yapılan uçakta yolculardan birini sürükleyerek uçaktan çıkarılması ardından da bir yolcunun akrep tarafından ısırılması gibi olaylarla gündemden düşmeyen havayolu şirketi yeni bir olaya daha imza attı.

Dünyanın en büyük tavşanı United Airlines'ta öldü

BEKLENMEYEN BİR OLAYLA KARŞILAŞILDI

Dünyanın en büyük tavşanını yeni sahibine ulaştırmak isteyen ekip hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Dünyanın en büyük tavşanı United Airlines'ta öldü

DÜNYANIN EN BÜYÜK TAVŞANI ÖLÜ BULUNDU

Simon adı verilen ve 90 cm uzunluğunda olan tavşan, London Heathrow Havaalanı'ndan Chicago's O'Hare Havaalanı'na geldi. Havaalanı'nda ölü bulunan tavşan, yeni sahibine ulaştırılamadı.

DAHA ÖNCE DE BÖYLE OLAYLAR YAŞANMIŞ

ABD'nin Ulaştırma Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu ilk defa gerçekleşen bir durum değil. 2015 yılında Amerikan Havayolları'na 35 ölüm gerçekleşti.

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