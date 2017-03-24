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Dünyanın en değerli 10 firması

2016 nın en değerli ilk 10 firması faaliyet alanları incelendiğinde daha çok bilişim, internet ve telekomünikasyon baskın alanlar

24.03.2017 - 14:03
  1. Haberler
  2. Ekonomi

değerli

Dünyanın en değerli firmaları sıralamasında ilk 10 firmanın faaliyet alanları incelendiğinde daha çok bilişim, internet ve telekomünikasyon alanlarının baskın olduğu ortaya çıkıyor. Bilişimde zirveye ulaşan çağın gereklilikleri bu açıdan iyi olanın da önde olduğu bir dünya yaratıyor.

Sıralamaya girebilmenin bile büyük önem arz ettiği bu firmalardan birine sahip olmak büyük bir vizyonla dünyaya bakabilmeyi gerektirir elbette. Peki hali hazırda birileri bu başarıyı elde etmişken değerine paha biçilemeyen firmaların ortağı olma fikri kulağa hoş geliyor mu?

Açıkçası değeriyle dünyaya kafa tutan bir firmanın ortağı olmak, minicik bir miktar da olsa hisselerine sahip olarak o değerli firmalarla büyümek de en az dünyanın önemli firmaları arasına girmek kadar başarılı bir vizyon gerektirir. Öncelikle araştırmasının yapılması gerektiği şartıyla globalleşen ve mekan faydasıyla ayakların altına serilen imkanlar sunularak tüm dünyanın malına ortak olmak artık çok kolay. Şimdi uzun vadeli ve mantıklı yatırımlarla büyümek isteyen tüm yatırımcılara bir de uluslararası hisseler alarak yatırımına farklı bir yön verebilecekleri tavsiyasinde bulunuyoruz. Bu yatırımın yöntemi yeni teknoljiyle oldukça kolay. Ancak yatırıma konu aracın değerlendirmesinin iyi yapılması ve hakim trendler yönünde uzun vadeli yatırımlar planlanması önemli bir tavsiyedir.

2016 nın en değerli şirketleri;

1. Google
2. Apple
3. Amazon
4. AT&T
5. Microsoft
6. Samsung
7. Verizon
8. Walmart
9. Facebook
10. ICBC

şeklindedir.

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