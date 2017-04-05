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Dünyanın en güzel valisi: Cebelitarık İngilizlerindir

İngiltere hem de İspanya’nın ana gündem maddesi haline gelen Cebelitarık, bu kez de eski Kainat Güzeli valisiyle konuşuluyor.

05.04.2017 - 17:27
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Dünyanın en güzel valisi: Cebelitarık İngilizlerindir

İngiltere’nin İspanya yarımadasının güneyinde yer alan ‘deniz aşırı toprağı’ Cebelitarık’ın yeni valisi dün belirlendi.

2009 Kainat Güzeli Kaiane Lopez (evlenmeden önceki adıyla Kaiane Aldorino) yeni Cebelitarık Valisi oldu.

Dünyanın en güzel valisi: Cebelitarık İngilizlerindir

Cebelitarık basınının ‘dünyanın en güzel valisi’ olarak haberini yaptığı 30 yaşındaki Lopez, bu göreve gelen en genç isim oldu. Lopez ayrıca, Cebelitarık Valisi olarak atanan üçüncü kadın.

"CEBELİTARIK İNGİLİZLERİN"

Göreve gelmesinin ardından The Mail’e konuşan Lopez, İngiliz olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek “Cebelitarık İngilizlerin ve öyle kalmaya da devam edecek. Neden bayrağımızı değiştirmek isteyelim?” diye konuştu.

Dünyanın en güzel valisi: Cebelitarık İngilizlerindir

Cebelitarık, bugünlerde Londra ile Madrid arasındaki gerilimin temel nedeni. Öyle ki İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini resmen başlatmasının ardından, Birlik’in Cebelitarık’la ilgili ilk söz hakkını İspanya vermesinin ardından iki ülkeden gelen açıklamalarda olası bir savaş ihtimali bile dillendirilmişti.

Cebelitarık Valisi Kaiane Lopez

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