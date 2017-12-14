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Dünyanın en küçük eşeği

Amerika'da bir eşek 48 santimetrelik boyuyla dünyanın en küçük boylu eşeği oldu.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 07:24..
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Guinness rekorlar kitabına girmeye bekleyen Ottie isimli eşek, yalnızca 48 santimetre boyunda. Yani bir bekçi köpeği boyutlarında.

Dünyanın en küçük eşeği

1 YAŞINA GİRMEDEN REKORLAR KİTABINA GİREMEZ

Şu an 9 aylık olan Ottie, Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girmesi için 1 yaşına gelmesi bekleniyor. Çünkü Amerika eşekleri 1 yaşına kadar uzamaya devam edebilir. Bununla birlikte The Sun gazetesinin haberine göre, uzmanlar Ottie'nin boyunun, Amerika eşeği cinsine göre oldukça kısa olduğunu söylüyor.

Dünyanın en küçük eşeği VİDEO

Dünyanın en küçük eşeği

Guinness rekorlar kitabına daha önce giren en küçük eşek, Florida'da yaşayan KneeHi. Boyu 64 santimetre.

Sahibi Cheryl Griffiths, Ottie'nin boyunun sesini etkilemediğini ve onun yine de diğer eşekler gibi ses çıkarabildiğini söylüyor.

Dünyanın en küçük eşeği

Dünyanın en küçük eşeği

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