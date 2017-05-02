Dünyanın en yaşlı adamı hayatını kaybetti

Son yıllarda sık sık artık ölmek istediğini dile getiren Gotho, evinde vefat etti. Gotho,12 Nisan'da kötüleşen sağlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ancak 6 gün sonra kendi isteğiyle taburcu edilmişti. Yakınları, Gotho'nun taburcu edildikten sonra çok az yemek yediğini söyledi. Gotho, Cava'nın merkezindeki köyünde defnedildi.

"DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI"

Sragen Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, tam doğum tarihini hatırlayamayan Gotho'nun yaşını doğrulayıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuru yapmaya hazırlanıyordu. Araştırmalar sonucu Gotho'nun 146 yaşında olduğunu ortaya çıkardıklarını öne süren yetkililer, yaşlı adama üzerinde doğum tarihi 31 Aralık 1870 yazan kimlik kartı vermişti.

TORUNU 'DEDEMİN SAĞLIĞI YAŞINA GÖRE GAYET İYİ' DEMİŞTİ

Gotho'nun torunu Mas Suryanto da geçen yıl AA muhabirine yaptığı açıklamada "Dedemin yaşıyla ilgili tek hatırladığı şey, 1880 yılında Hollanda sömürgesi sırasında açılan bir şeker fabrikası. Fabrikanın açılışına 10 yaşındayken gittiğini söylemesi, yetkililerin yaşını belirlemesinde en önemli ipucu oldu. Dedemin sağlık durumu yaşına göre gayet iyi. Gözlerinde sorun olduğu için televizyon izleyemiyor, ancak sürekli radyo dinliyor." ifadelerini kullanmıştı.

"YAŞAMAKTAN SIKILDIM, ÖLMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

31 Aralık 1870 doğumlu olan Endonezyalı yaşlı adam, yaşamaktan çok sıkıldığını ve artık ölmek istediğini söylemişti.