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Dünyanın en zengin insanı: Jeff Bezos

Serveti 90,2 milyar dolara ulaşan Jeff Bezos, Microsoft kurucusu Bill Gates'i geride bıraktı.

27.07.2017 - 17:53
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine" göre, 53 yaşındaki Bezos'un serveti New York borsasının açılmasıyla birlikte 90,2 milyar dolara ulaştı.

BİLL GATES ZİRVEYİ BEZOS'A BIRAKTI

New York borsasında işlem gören Amazon'un hisse başına değeri bugün yüzde 1,6 yükselirken, Bezos'un net varlığı da düne göre 900 milyon doların üzerinde artış kaydetti.

Dünyanın en zengin insanı: Jeff Bezos

Böylece, Bezos, Microsoft'un kurucusu olan ve 90 milyar dolarlık net varlığı bulunan 61 yaşındaki Bill Gates'i geride bırakarak "dünyanın en zengin kişisi" unvanını aldı.

ZARA'NIN SAHİBİ 3. OLDU

Forbes'ın listesinde, İspanyalı işadamı ve Zara'nın sahibi Amancio Ortega 83,1 milyar dolarlık servetiyle sıralamada üçüncü sırada geldi.

Dünyanın en zengin insanı: Jeff Bezos

ZUCKERBERG 5. SIRADA

ABD'li yatırımcı Warren Buffett 74,4 milyar dolarlık servetiyle dördüncü, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de 72.3 milyar dolarlık net varlığıyla beşinci sırada yer alıyor.

Dünyanın en zengin insanı: Jeff Bezos

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