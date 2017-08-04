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Dünyanın 'ilk aşk' bileziği

Sibirya'nın Altay bölgesinde yapılan kazılarda bulunan bilezikle ilgili son araştırmalar "ilk aşk" bileziği olabileceğini gösteriyor.

04.08.2017 - 10:26
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Siberian Times’a göre, Sibirya’nın Altay bölgesinde yer alan ve paleontolojik buluntularıyla ünlü Denisova Mağarasında 2008 yılında keşfedilen bileziğin 40 bin ilâ 50 bin yaşında ve dünyanın en eski bileziği olduğu tahmin ediliyordu.

BULUNAN EN ESKİ BİLEZİK

Yapılan son araştırmalar ise bileziğin 65 ile 70 bin yaşında olabileceğini söylüyor.

Bu durum, o dönemde insanlar henüz bu gibi nesneler üretemediği bir döneme tekabül ettiğinden önem taşıyor.

Dünyanın 'ilk aşk' bileziği

"BU DÜNYA ÇAPINDA BİR OLAY"

Novosibirsk’teki Etnografya ve Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Mihail Şunkov “Avustralya ve İngiltere’den meslektaşlarımız ağustos ayında buraya gelecekler ve bileziğin yaşı hakkında tartışacağız. 50 bin yıl önce yapılmış bir bilezik… Hem de bilinen teknoloji düzeyinde… Bu gerçekten dünya çapında bir olay.” dedi.

Novosibirks’te yayınlanan Science First Hand dergisine konuşan Dr. Anatoliy Derevyanko da “Bilezik üzerinde yapılan incelemelerde bir deliciyle oluşturulmuş 0.8 santim çapında bir delik olduğu ve delici aletin dönüş hızının döneme göre çok hızlı olduğu saptandı. Bu daha sonraki zamanlarda görülen bir teknoloji.” ifadelerini kullandı.

Enstitünün bir raporunda da bu yeni tarihin tekrar tekrar kontrol edildiği ve her seferinde doğrulandığını ifade edildi.

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