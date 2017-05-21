Dünyanın zirvesi çöktü

Yaklaşık 8 bin 800 metrede yer alan kayalığın, iki yıl önceki deprem nedeniyle tamamen çökmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en yüksek dağı Everest'in tepesindeki ünlü Hillary Step kayası artık yok. İngiliz dağcı Tim Mosedale, 16 Mayıs'ta zirveye çıktığını ve kayalığı yerinde göremediğini söyledi. Mosedale, Facebook hesabında "Hillary Step artık yok" yazdı.

ROTANIN EN ZOR BÖLÜMÜYDÜ

Everest'e tırmanan dağcılar, 2015'teki Nepal depreminin Hillary Basamağı'nın çökmesinde rol oynamış olabileceğini söylüyor. Ünlü kayalık, 8 bin 850 metrelik Everest'in en çok çıkılan iki rotasından birinin üzerinde yer alıyordu. Nepal tarafında yer alan güneybatı rotasındaki kayalık, zirveden hemen önce, 8800 metrede bulunuyordu.

Yaklaşık 17 metre yüksekliğindeki Hillary Step, güneybatı rotasının en zor bölümü olarak kabul ediliyor. Siyah ve gri taşlardan oluşan dimdik kayalığı aşamayan birçok dağcı Hillary Step'te ölmüştü.

Kayalığa adını veren ise, 1953'te Everest'e ilk tırmanan isim olan Sir Edmund Hillary. Sir Hillary, sherpa Tenzing Norgay'la birlikte dünyanın zirvesini gören iki insandan biriydi.