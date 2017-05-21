taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5753
EURO
4,0074
ALTIN
144,53
PETR
53,7900

Dünyanın zirvesi çöktü

Yeryüzünün en yüksek noktası Everest'in tepesinde yer alan ünlü Hillary Step kayalığı, artık yerinde yok.

21.05.2017 - 17:26
  1. Haberler
  2. Dünya

Yaklaşık 8 bin 800 metrede yer alan kayalığın, iki yıl önceki deprem nedeniyle tamamen çökmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Dünyanın zirvesi çöktü

Dünyanın en yüksek dağı Everest'in tepesindeki ünlü Hillary Step kayası artık yok. İngiliz dağcı Tim Mosedale, 16 Mayıs'ta zirveye çıktığını ve kayalığı yerinde göremediğini söyledi. Mosedale, Facebook hesabında "Hillary Step artık yok" yazdı.

ROTANIN EN ZOR BÖLÜMÜYDÜ

Everest'e tırmanan dağcılar, 2015'teki Nepal depreminin Hillary Basamağı'nın çökmesinde rol oynamış olabileceğini söylüyor. Ünlü kayalık, 8 bin 850 metrelik Everest'in en çok çıkılan iki rotasından birinin üzerinde yer alıyordu. Nepal tarafında yer alan güneybatı rotasındaki kayalık, zirveden hemen önce, 8800 metrede bulunuyordu.

Yaklaşık 17 metre yüksekliğindeki Hillary Step, güneybatı rotasının en zor bölümü olarak kabul ediliyor. Siyah ve gri taşlardan oluşan dimdik kayalığı aşamayan birçok dağcı Hillary Step'te ölmüştü.

Kayalığa adını veren ise, 1953'te Everest'e ilk tırmanan isim olan Sir Edmund Hillary. Sir Hillary, sherpa Tenzing Norgay'la birlikte dünyanın zirvesini gören iki insandan biriydi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç AK Parti kongresinde

Bülent Arınç AK Parti kongresinde

132
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

91
Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

159
AK Parti'de kongre günü heyecanı

AK Parti'de kongre günü heyecanı

104
Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

71
AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

132
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM