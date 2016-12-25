Düşen Rus uçağı hakkında sabotaj iddiası

Emekli Korgeneral Hava Pilot Erdoğan Karakuş, Habertürk canlı yayınında düşen Rus uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karakuş, düşen uçağın içerisinde bulunan yüksek rütbeli askerlerin sabotaj şüphelerini artırdığını söyledi.

YÜKSEK RÜTBELİ ASKERLER VE DENİZ DÜŞMESİ

Emekli Korgeneral Hava Pilot Erdoğan Karakuş, şöyle konuştu; "Sabotaj ihtimalini yüksek. Yaklaşık 15 gün önce Sibirya civarında Rus askerlerini taşıyan bir uçak düşmüştü. O zaman da sabotaj tartışmaları vardı.

Karakuş: Denize düşmesi sabotaj ihtimalini yükseltiyor VİDEO

Ortadoğu'daki gelişmeler bu olayların artmasına neden oluyor. Arızadan da düşmüş olabilir ancak içerisinde yüksek rütbeli askerlerin olması şüpheleri artırıyor. Araştırmanın tamamı belirlenmeden kesin bir şey söylenemez fakat denize düşmesi de sabotaj ihtimalini yükseltiyor."