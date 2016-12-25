taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

Düşen Rus uçağı hakkında sabotaj iddiası

Habertürk canlı yayınına bağlanan Emekli Korgeneral Hava Pilot Erdoğan Karakuş, sabotaj ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 25.12.2016 - 12:10
  1. Haberler
  2. Gündem
Düşen Rus uçağı hakkında sabotaj iddiası

Emekli Korgeneral Hava Pilot Erdoğan Karakuş, Habertürk canlı yayınında düşen Rus uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karakuş, düşen uçağın içerisinde bulunan yüksek rütbeli askerlerin sabotaj şüphelerini artırdığını söyledi.

YÜKSEK RÜTBELİ ASKERLER VE DENİZ DÜŞMESİ

Emekli Korgeneral Hava Pilot Erdoğan Karakuş, şöyle konuştu; "Sabotaj ihtimalini yüksek. Yaklaşık 15 gün önce Sibirya civarında Rus askerlerini taşıyan bir uçak düşmüştü. O zaman da sabotaj tartışmaları vardı.

Düşen Rus uçağı hakkında sabotaj iddiası

Karakuş: Denize düşmesi sabotaj ihtimalini yükseltiyor VİDEO

Ortadoğu'daki gelişmeler bu olayların artmasına neden oluyor. Arızadan da düşmüş olabilir ancak içerisinde yüksek rütbeli askerlerin olması şüpheleri artırıyor. Araştırmanın tamamı belirlenmeden kesin bir şey söylenemez fakat denize düşmesi de sabotaj ihtimalini yükseltiyor."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye giden Rus askeri uçağı düştü

Suriye'ye giden Rus askeri uçağı düştü

247
Ali Ağaoğlu kızı Sena'yı evlendirdi

Ali Ağaoğlu kızı Sena'yı evlendirdi

236
Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı

Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı

82
İnternete yerli arama motoru geliyor

İnternete yerli arama motoru geliyor

171
Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

708
El Bab'a karşı düzenlenecek operasyonun şifreleri

El Bab'a karşı düzenlenecek operasyonun şifreleri

50
Düşen Rus uçağı hakkında sabotaj iddiası

Düşen Rus uçağı hakkında sabotaj iddiası

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM