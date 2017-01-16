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Düşen uçağın yetkililerinden açıklama

Sabah saatlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen kargo uçağının sahipleri konuyla ilgili açıklama yaptı.

16.01.2017 - 10:57
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Düşen uçağın yetkililerinden açıklama

My Cargo firmasına ait kargo uçağı Hong Kong-Bişkek seferinde Bişkek'e inerken yerleşim yerinin üzerine düştü.

4'ü uçakta bulunan Türk mürettebat olmakla birlikte 37 kişi hayatını kaybetti.

KARGO FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Kazayla ilglili kargo firması yetkilileri; Hong Kong - Bişkek seferi yapan TC-MCL tescil işaretli uçağın Bişkek’e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düştüğü belirtildi. Açıklamada, "Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" açıklamasını yaptı.

Kırgızistan'da düşen uçağın enkazından 11 fotoğraf

KAZANIN ENKAZINDAN KARELER

Güneşin doğması ve sisin etkisini yitirmesiyle birlikte kazanın da detayları ortaya çıkmaya başladı.

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü-VİDEO

Düşen uçağın yetkililerinden açıklama

Düşen uçağın yetkililerinden açıklama

Düşen uçağın yetkililerinden açıklama

Düşen uçağın yetkililerinden açıklama

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