Düşen uçağın yetkililerinden açıklama

Son bir ayda benzin fiyatlarına üst üste yapılan zamlarla birlikte sürücüler, benzinli araçlarına LPG taktırmaya başladı..

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İnsülin direncini kırmak için ne yapılmalı

Metabolik bir sorun olan insülin direncini kırmak ve sağlıklı bir vücuda kavuşmak için nelere dikkat edilmeli?