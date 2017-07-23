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Duterte: Amerika dandik bir yer

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, ABD'ye gitmemeye yemin etti.

23.07.2017 - 13:55
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Göreve geldiği ilk günden itibaren ABD’ye yönelik sert açıklamalarına her gün bir yenisini ekleyen Filipinler Devlet Başkanı Duterte, bu ülkeye asla gitmeyeceğini söyledi.

Duterte: Amerika dandik bir yer

ABD'Lİ SENATÖRLERE YANIT VERDİ

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuyla mücadelede yöntemlerini beğenmeyen ABD’li senatörlere yanıt verdi.

Duterte: Amerika dandik bir yer

"ABD'Yİ ZATEN GÖRDÜM DANDİK BİR YER"

Duterte, kendisinin ABD’ye alınmaması gerektiğine ilişkin açıklamalara karşılık, “Görev sürem boyunca ya da sonrasında ABD’ye gideceğim bir zaman gelmeyecek” dedi.

Kendisinin ABD’ye gitmek isteyeceğini düşünenlere şaşırdığını belirten Duterte, “ABD’yi zaten gördüm, dandik bir yer” diye de ekledi.

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