Duterte: Babanı da eleştirdin mi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "Eğer biriniz (askerler) üç kadına tecavüz ederse suçu şahsen üstlenirim." söylemine gelen tepkiler sürüyor.

"İNSAN HAKLARINI ÖNEMSEMEYEN TEHLİKELİ BİR HAYDUT"

Bu söyleme ilk tepki ABD başkanı Bill Clinton ile eski ABD dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın kızı Chelsea'den geldi. Chelsea Clinton Twitter hesabından, "Komik değil, asla." demiş ve ardından "Duterte, insan haklarını önemsemeyen tehlikeli bir haydut. Bunu belirtmek önemli ve tecavüz asla şaka değildir." gibi paylaşımlarda bulunmuştu.

"BABANI ELEŞTİRDİN Mİ?"

Filipinler Devlet Başkanı, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Ona şunu diyeceğim; senin baban ABD Başkanı iken Lewinsky ve Beyaz Saray'daki diğer kızlarla ilişkiye giriyordu. Nasıl hissettin? Babanı eleştirdin mi?" dedi.

"CAMDAN EVDE YAŞIYORSUNUZ"

Duterte, ardından Amerikalı askerlerin Filipinler ve Japonya'da kadınlara tecavüz ettiğini söyleyerek, "Siz Amerikalılar, Chelsea gibi, dikkatli olun çünkü camdan bir evde yaşıyorsunuz. Tekrar ediyorum, başkan Clinton, Lewinsky'i s…ken, açıklaman veya tepkin neydi?" diye konuştu.