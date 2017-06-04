Duterte: Otel saldırısını DEAŞ yapmadı

Saldırıya dair ilk kez açıklamada bulunan Duterte, 37 kişinin öldüğü Resort World Manila oteline yönelik saldırının failinin, aklını kaçırmış bir kişi olduğunu söyledi.

Failin 2 milyon dolar değerinde kumarhane fişlerini çalarak kaçmaya çalıştığını hatırlatan Duterte, kullanamayacağı fişleri çalmasının bu kişinin aklının yerinde olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırının çok daha vahşi olduğunu belirten Duterte, "Onlar insanları amaçsızca öldürüyorlar. Bu nedenle dünya bu teröre karşı mücadelede birleşti." diye konuştu.

Filipinler'in başkenti Manila'da perşembe gecesi geç saatlerde turistik bir otelin kumarhane bölümünde maskeli bir kişi etrafa rastgele ateş açmıştı. 37 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden saldırganın cesedi otelin beşinci katında bulunmuştu.

SITE, Filipinler'in güneyindeki Maravi kentinde devam eden çatışmalarla ilgili bilgi sağlayan bir kaynağının saldırıdan DEAŞ'a bağlı "yalnız kurt savaşçılar"ın sorumlu olduğunu söylediğini ileri sürmüştü.