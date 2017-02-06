Duterte'den halkına cehennem çağrısı

Filipinler Katolik Piskoposlar Konferansı'nda yayımlanan ve uyuşturucuyla mücadelede politikasının fakir bölgelerde 'korku krallığı' oluşmasına yol açtığı iddiasına yer verilen mektuba Duterte'den tepki geldi.

''BEN CEHENNEME GİDECEĞİM, SİZ DE BENİMLE GELİN''

Duterte, Filipinler halkına seslenerek, "Eğer siz Katolikler cennete gitmek istiyorsanız ve inanıyorsanız, papazlarınızla, piskoposlarınızın yanında yer alın ama uyuşturucu sorununa son vermek istiyorsanız ben cehenneme gideceğim, siz de benimle gelin" dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

Bazı papazlar ve piskoposlar Duterte'nin politikalarını yoksul yanlısı olarak görüp devlet başkanını desteklerken, diğerleri başından beri şiddet içerikli politikalara karşı çıkıyor.