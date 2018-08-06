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Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ustalık eseri: Harezmi

Düzce Üniversitesi öğrencileri, "ustalık aracı" diye tabir ettikleri "Harezmi" ile katıldıkları TÜBİTAK'ın Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda derece elde etmek istiyor.

AA | 06.08.2018 - 12:14..
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Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ustalık eseri: Harezmi

Üniversite bünyesinde yaklaşık 4 yıl önce kurulan topluluğun üyeleri, her yıl düzenlenen yarışlarda araçlarını en iyi şekilde hazırlayarak piste çıkıyor.

Daha önce tasarladıkları ve İslam alimi Cezeri'nin adını verdikleri aracı geliştirmek isteyen 9 kişilik ekip, gece gündüz demeden sınav saatleri dışında atölyede bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ustalık eseri: Harezmi

Ekip, önceki yarışmalarda gördükleri eksiklikleri göz önünde bulundurarak 220 kilogram ağırlığında, Müslüman bilim adamı Harezmi'nin ismini verdikleri elektrikli aracı üretti.

DERECE İÇİN MÜCADELE EDECEK

Araç üzerinde enerji tasarrufu, güvenlik gibi konularda çalışan öğrenciler, yakaladıkları verimlilik değerleri ile Kocaeli Körfez Pisti'nde bugün başlayacak ve 12 Ağustos'a kadar devam edecek TÜBİTAK'ın "Alternatif Enerjili Araç Yarışları"nda elektrikli araç kategorisinde dereceye elde etmek için mücadele verecek.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ustalık eseri: Harezmi

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Harezmi ekibinin başkan yardımcısı DÜ Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi İrfan Çetin aracı yapmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Önceki yıllarda yaptıkları ve "Cezeri" ismini verdikleri aracın kendilerinin ilk göz ağrısı olduğunu anlatan Çetin, şöyle devam etti: "Aracımızın ismi 'Harezmi', ilk aracımızın ismi 'Cezeri' idi. Bir önceki aracımıza göre bu aracımızın şasisini değiştirdik, daha önce demir olan şasiyi alüminyum şasiye çevirdik. Bunu aracımızın daha hafif olması için yaptık. İlk aracımızın kaportası cam elyaftan yapılmıştı, biz bunu geçtiğimiz sene strafor köpükten kalıp oluşturarak karbon fiberden yaptık. Karbon fiberin bize avantajı; yanmama özelliği var, yoğunluğu çok az ve hafif bir malzeme. Zaten katıldığımız yarış, verimlilik yarışı olduğu için bize avantaj sağlıyor." Çetin, güzel bir takım ruhu yakaladıklarını vurgulayarak, "Biz tabii bazı şeylerden feragat ediyoruz, öncülük etmek adına. Özellikle bir haftadır gece gündüz çalışıyoruz. Güzel bir ortam var. O çalışma ruhunun, ekip ruhunun oluştuğunu düşünüyorum. Herkesin bir görevi var. Kime ne görev verilirse onu severek yapmak zorunda. Biz öyle düşünüyoruz ve yapıyoruz. Bu araç ilk yürüdüğünde çok mutlu olmuştuk, peşinden koşuyorduk aracın. O heyecanı hala koruyorum." ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ustalık eseri: Harezmi

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ustalık eseri: Harezmi

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ustalık eseri: Harezmi

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