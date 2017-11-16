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EasyJet uçağının tuvaletinden kaçak yolcu çıktı

Londra-Cenevre seferini yapacak uçağın tuvaletinde yakalanan kaçak yolcu gözaltına alındı.

16.11.2017 - 12:01
  1. Haberler
  2. Dünya

EASYJET

Londra’nın Gatwick Havaalanı’nda, Londra-Cenevre seferi için son hazırlıkları yapan easyJet yolcu uçağında, kalkıştan hemen önce bir kişinin kendisini tuvalete kapattığı fark edildi.

EasyJet mürettebatı sistemin tüm koltukların dolu olduğunu gösterdiği halde tuvaletin ‘meşgul’ olduğunu gösteren uyarı ışığını fark edince şüphelendi.

GÖZALTINA ALINDI

Tuvaletten çıkarılan kaçak yolcu gözaltına alınırken uçağa nasıl bindiği belirlenemedi.

BAZI YOLCULAR KORKUP UÇMAKTAN VAZGEÇTİ

Uçağın kalkıştan önce bir kez daha baştan sona arandığı ancak korkuya kapılan bazı yolcuların uçmaktan vazgeçtiği belirtildi.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Gatwich Havaalanı, 25 yaşındaki İsviçreli yolcunun tüm evraklarının bulunduğunu ancak uçağını kaçırdığı için bir sonraki easyJet uçağına bindiğini açıkladı. EasyJet de yolcunun uçağa, biletinin olmadığı halde nasıl bindiğinin araştırıldığını kaydetti

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