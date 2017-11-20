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Ebru Destan'dan boşanma açıklaması

Destan, eşi Mete Okay İnan ile ilgili “Şiddet mi gördünüz?” sorusuna başını sallayarak adeta onay verdi.

20.11.2017 - 11:26
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Ebru Destan'dan boşanma açıklaması

Ebru Destan, mahkeme kararı olduğu için çocuğuyla katıldığı davette basın mensuplarına tek başına poz verdi.

"KİMSE BEBEĞİ 10 AYLIKKEN BOŞANMAYA KALKMAZ"

Çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını ifade eden Destan, “Şiddet gördüğünüz için mi boşanıyorsunuz?” sorusu üzerine sessiz kalıp kafasını sallamakla yetinirken, “Kendimle gurur duyuyorum daha fazla da yara alabilirdim bu süreçte. Çok majör nedenlerim olmasa bu yola başvurmazdım. Davayı tabii ki açtım, hiçbir kadın bebeği on aylıkken boşanmaya kalkmaz. Üçüncü şahısla alakası yok” ifadesini kullandı.

"MALESEF ÇOCUKLARIMIN BABASI"

Evlilikte temelin sadakat olduğunu da belirten eski model, Hülya Avşar’ın, “Erkekler çaktırmadan aldatırsa evlilikleri uzun ömürlü olur” açıklamasının hatırlatılması üzerine ise “Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Benim bakış açıma uymaz. Altı sene güzel idare ettim. Çocuklarımın babası bu, değişmeyecek maalesef” sözlerini kullandı.

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