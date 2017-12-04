Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

2010 yılının şubat ayında hayatlarını birleştiren Reza Zarrab ile Ebru Gündeş, boşanmanın eşiğinde.
BOŞANMA DAVASI İÇİN İLK ADIM
Amerika'da Türkiye'ye karşı düzenlenen operasyonun bir parçası olan davada, Türkiye aleyhinde ifadeler veren Zarrab ile Gündeş'in boşanması için ilk adımı atıldı.
Ebru Gündeş, avukatıyla görüşerek boşanma işlemlerinin başlatılması için randevu aldı. Gündeş, avukatıyla görüşerek boşanma işlemlerini başlatacak.
KARİYERİM ZARAR GÖRMESİN ÇABASI
Önümüzdeki günlerde, "Boşanıyoruz" şeklinde bir açıklama yapması beklenen Ebru Gündeş, krizi 21 yıllık kariyerine hasar vermeden atlatabilmek için profesyonel yardım alıyor.