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Ebru Gündeş 2 milyon lira kazandı

Ebru Gündeş, 22 kez sahneye çıktığı Günay’da binlerce kişiyi eğlendirdi.

30.04.2017 - 11:38
  1. Haberler
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ebru

Ebru Gündeş, eğlence dünyasının lokomotifi durumundaki Günay Restaurant'da tüm sezon boyunca full çekti.

22 KEZ SAHNE ALDI

Günaydın'ın haberine gire, rezervasyonlar günler, hatta aylar öncesinden doldu. Günay'da 22 kez sahneye çıkan Gündeş, şimdiden 2018 için birçok anlaşmaya imza attı.

2 MİLYON LİRA KAZANDI

Sanatçı, çıktığı her konserden yaklaşık 100 bin lira kazandı. Bu da toplamda yaklaşık 2 milyon 200 bin lira kazanç elde ettiğini gösteriyor. Her konserde üç saat kaldığı sahnede 50 şarkı okuyan sanatçı, giydiği kıyafetlerle de göz doldurdu.

RAKAMLARLA EBRU GÜNDEŞ

- HER GECE 50 ŞARKIDAN TOPLAM 1100 ESER SESLENDİRDİ

- TOPLAM 66 SAAT SAHNEDE KALDI

- 22 KONSERDE 30 FARKLI KOSTÜM GİYDİ

- HER HAFTA 400 KİŞİDEN TOPLAM 8 BİN 800 KİŞİYE SESLENDİ

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