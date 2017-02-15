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Ebru Gündeş nazara geldi

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 14 Şubat Sevgililer Gününde İzmir’de konser verdi.

15.02.2017 - 09:37
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14 Şubat'ta İzmirli hayranlarıyla bir araya gelen Ebru Gündeş, programına duygusal şarkılarıyla başladı. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı konserde Gündeş, 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlayarak, en sevilen şarkılarını sevgililer için seslendirdi.

SAHNE ÜZERİNDE DEV ASMA IŞIKLANDIRMA AŞAĞI ÇÖKTÜ

Gündeş, Sevgililer Gününe özel olarak hazırladığı repertuvarından birbirinden güzel şarkılarını ardı ardına seslendirirken, sahnede talihsizlik yaşandı. Gündeş’in sahnede şarkı söylediği sırada sahne üzerindeki dev asma ışıklandırmaların birdenbire kısmen aşağı çökmesi, salonda kısa süreli paniğe neden oldu.Ebru Gündeş nazara geldi

"BUNA NAZAR DEĞİLİM"

Yaşanan olay karşısında soğuk kanlılığını koruyan usta sanatçı, "Buna nazar diyelim, zaten konu ben olunca nazar değmesi de normal" diyerek salondaki gerginliğe son verdi. Yaşanan sahne kazasının ardından sorunun giderilmesiyle Gündeş, konserine kaldığı yerden devam etti.

Ebru Gündeş nazara geldi

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