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Ebru Gündeş taşınıyor

Ebru Gündeş, İran’a yönelik ambargonun delinmesi iddiasıyla görülen davada tanık olarak dinlenen Reza Zarrab’dan boşanıyor.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 07:37..
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Ebru Gündeş taşınıyor

Ebru Gündeş, Amerika’daki davada ortaya attığı iddialarla günlerdir manşetlerde yer alan Reza Zarrab’dan boşanma kararı aldı.

BU HAFTA İŞLERİMLERİ BAŞLATACAK

Şarkıcının, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Zarrab ile evliliğini bitirmek üzere bu hafta işlemleri başlatması bekleniyor. Gündeş’in bu hafta avukatıyla bir araya gelerek gerekli talimatları vereceği, hemen sonrasında kamuoyuna konuyla ilgili açıklama yapmayı planladığı konuşuluyor.

EV ARIYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ebru Gündeş’in, Reza Zarrab’la evlendikten sonra taşındığı Kanlıca’daki yalıda artık kalmak istemediği, birkaç gündür yeni ev arayışında olduğu da gelen haberler arasında. Ayrıca şarkıcının, yakınlarına “Bu süreçte kızımın yara almasını istemiyorum. Her adımımı onu düşünerek atıyorum” dediği öğrenildi.

Ebru Gündeş taşınıyor

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