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Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç barıştı

İki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç'ın küslüğü sona serdi.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 09:05..
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Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç barıştı

Yıllardır küs olan ünlü şarkıcı ikili arasındaki buzları eritecek hamleyi ilk olarak Serdar Ortaç atmış, barışmak istediğini söylemişti.

SERDAR ŞARKIYI HEDİYE ETTİ

‘Ebru ne zaman isterse koşa koşa giderim’ diyen Ortaç’ın barışma çağrısına Ebru Gündeş duyarsız kalmadı. İkili geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti. Eski günleri yad eden her iki dost, kırgınlıklarına son verdi. Hatta Ebru Gündeş, yeni albümü için Serdar Ortaç’tan şarkı aldı. Ortaç’ın şarkıyı barışma şerefine Gündeş’e hediye ettiği öğrenildi.

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