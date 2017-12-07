Ebru Gündeş yalıyı boşaltıyor

ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Kanlıca’daki yalıyı yavaş yavaş boşaltmaya başladı.

EŞYALAR BİRER BİRER TOPLANIYOR

Önceki gün yalıda ciddi bir hareketlilik vardı. Bir koruma ile yardımcılar sürekli eve giriş çıkış yaparken, ünlü şarkıcı objektife yakalanmamak için büyük çaba harcadı.

TAŞINDIKLARINDA NAZAR BONCUĞU TAKMIŞLARDI

Eşyalar toplanırken, çiftin taşındıkları dönemde yalının ön cephesine taktırdığı nazar boncuğu göze çarptı.

MARTI ÖNLEMİ

Bu arada yalının çatısına, martıların konmaması için dikenli tel döşendiği de fark edildi.