Ebru Gündeş'in Anneler Günü paylaşımı

Anneler günü için 6 yaşındaki kızının elini kendi elinin üzerine koyarak çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Ebru Gündeş, paylaşımına eklediği notla anneleri duygulandırdı.

İşte Gündeş'in paylaşımına eklediği not:

"Sadece varlığının bile yettiği, nefesi yaşamana sebep, bir dokunuşunun, bir öpücüğünün dünyanın en büyük hediyesi olduğu, bir bakışı aşk, bir damla gözyaşı en büyük acıyı hissettiren, uğruna her şeyi ama her şeyi göze alabileceğin tek varlık, evlat. Bana anne dediğin için Rabbime binlerce şükürler olsun. Bütün annelerin ve anne adaylarının gününü kutluyor. Olmak isteyenlere dualarımızı gönderiyor. Yanımızda olamayan meleklerimizi ise rahmetle anıyoruz."