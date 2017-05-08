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Ebru Şallı psikolojik tedaviye başladı

Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar sosyal medyaya bomba gibi düştü.

08.05.2017 - 08:56
  1. Haberler
  2. Magazin

ebru şalıı

Arda Turan ile olan cep telefonu mesajlarının hacklenmesi, kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafların sosyal medyaya düşmesi yüzünden zor günler geçiriyor.

Ebru Şallı “O kişi ben değilim. Birileri canımı acıtmaya çalışıyor. Üstelik bunlar kadın. Onları Allah’a havale ediyorum” dedi.

GECELERİ UYUYAMIYOR

Posta'da yer alan habere göre, Ünlü mankenin sinirleri alt üst oldu. Geceleri uyuyamayan, sürekli ağlayan Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı.

"HARUN VE CENGİZ BENİM AKIL HOCAM"

Ebru Şallı ile 2013’te boşandığı Harun Tan önceki akşam İstinyepark’taki Zuma’da buluştu. Yemekte dalgın ve üzüntülü olan Şallı, "Harun ve Cengiz akıl hocalarım. Onlarla dertleştim” dedi.

HARUN TAN DESTEK OLUYOR

En büyük destekçisi de Temmuz 2013’te boşandığı iki oğlunun babası Harun Tan oldu. Eski eş, ‘Anneler Günü’ şerefine çocukları ve Ebru Şallı’yı kısa bir moral tatiline götürecek.

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