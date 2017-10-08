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Ebru Şallı sevgilisini pilatesle rahatlatıyor

9 yıllık eşinden boşanamayan Uğur Akkuş, sevgilisi Ebru Şallı ile pilates yapıyor. Ünlü manken, sevgilisine beslenme programı da yaptı.

08.10.2017 - 11:29
  1. Haberler
  2. Magazin

Manken Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile geçen yaz Bodrum'da el ele, samimi bir şekilde görüntülenmişti.

EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fotoğraflar yayınlandıktan birkaç gün sonra Uğur Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı.

Uğur Akkuş 2007'de evlendiği Gonca Akkuş'a boşanma davası açtı.

PİLATES YAPTIRIYOR

Ebru Şallı sıkıntılı bir boşanma sürecine giren sevgilisi Uğur Akkuş'u dört aydır, uzmanı olduğu pilates ile rahatlatıyor.

Ebru Şallı sevgilisini pilatesle rahatlatıyor

SAĞLIKLI BESLENME

Ebru Şallı stres nedeniyle kilo alan Uğur Akkuş'a pilatesin yanı sıra sağlıklı bir beslenme programı çıkardı.

Uğur Akkuş sevgilisinin hazırladığı ödem atan çaylardan içiyor, sebze ağırlıklı besleniyor.

Ebru Şallı sevgilisini pilatesle rahatlatıyor

EBRU ŞALLI HEP AYNI

Ebru Şallı 2002-2013 arasında evli kaldığı Harun Tan'ı pilatese alıştırmıştı.

2013-2015'te aşk yaşadığı popçu Sinan Akçıl da Ebru Şallı sayesinde sıkı bir pilatesçi olmuştu.

Ebru Şallı sevgilisini pilatesle rahatlatıyor

Ebru Şallı sevgilisini pilatesle rahatlatıyor

Ebru Şallı sevgilisini pilatesle rahatlatıyor

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