Ebru Şallı: Vay Türkiye’nin haline

Manken Ebru Şallı, geçtiğimiz gün hakkında çıkan "Azeri bir iş adamının otelinde pilates dersi vereceği, oradan paylaşımlarda bulunacağı ve bunun karşılığında 500 bin lira alacağı" haberlerine sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Ünlü manken böyle isyan etti:

"SPOR HOCASIYIM BEN"

"Sevgılı takıpcılerım, icimden geldi yazdım valla biliyorsunuz ben pek konusmam ! 2 gündür tek bır gazetede cıkan haberle yayılan , asılsız, ciddiyetsiz , gercek dısı , yalan habere lütfen itibar etmeyiniz... Saskınım cunku, bugun bu yalan haberı bi köse yazarı bile degınmıs... Cok acı bi durum! Vay Turkıye' nin haline! Bide Canım Turkiyem der ya! Yok su kadar para alıyomusum , yok pılates dersı vermek ıcın servet ödeniyormuslar bana.. Tamamen yalan ve uydurma , ciddiyetsiz haber! Tabiki pilates dersi verıyorum , canlı yayınlar , dvdler, bı takım spor merkezlerı gıbı bıcok yerde .. Pilates hocasıyım ben.. yıllardır 14 yıldır ögretıyorum bu sporu.. Yıllardır gönullü Omurılıkfelclrilerıne pilates ve nefes dersı verıyorum ben , birgün bunu niye haber yapmıyorlar acaba ? bu dogru ama gerı kalan hikayeleri yapmayın arkadaslar ! sonra dıyorsunuz neden roportaj yapmıyorsunuz bızım gazeteye.. Nolur yanı herkes iyi olsa , isine gucune baksa , dürüst olsa , sevgı dolu samimiyetle , sahici ... Sevin biraz korkmayın! inanın sevgı bu dunyayı kurtarıcak "