Ebru Şallı yayınlanan fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu

Ebru Şallı, internete sızan ve tartışılan fotoğraf ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

"İKİ EVLADIM VAR, ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü model, “Fotoğraftaki kişi ben değilim. İki erkek evladım var, çok üzücü bir duruma maruz bırakıldım.” diye konuştu.

FOTOĞRAFA ERİŞİM ENGELİ

Fotoğrafa erişimin yasal yollarla engellendiğini de belirten Şallı, Seren Serengil'e teşekkür etti.

"OLAYI BÜYÜTENLER VAR"

Seren Serengil’in kendisine destek vermesine teşekkür eden Şallı, “Onun dışında bu olayı büyüten, çarpıtan bir çevre var. Bunu yapanlar camia içinde olan kişiler ve kim olduklarını biliyorum.” açıklamasını yaptı.